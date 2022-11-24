В Гондурасе объяснили, за чьи деньги был куплен президентский самолет

Президентский самолет был куплен на средства от налога на безопасность населения, но позже эти ресурсы были возмещены правительством Тайваня, заявил заместитель председателя Национальной партии Нельсон Маркес 23 ноября, сообщает Hondudiario.
Президентский самолет был куплен на средства от налога на безопасность населения, но позже эти ресурсы были возмещены правительством Тайваня, заявил заместитель председателя Национальной партии Нельсон Маркес 23 ноября, сообщает Hondudiario.
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