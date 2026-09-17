Артём Жога: форум «Патриоты Урала» примет заявки из 20+ регионов в Новом Уренгое

Организаторы форума «Патриоты Урала», который пройдет с 7 по 9 ноября в Новом Уренгое на Ямале, получили заявки на участие от жителей более чем 20 регионов России — среди них Татарстан, Калининградская, Омская и Ростовская области, Донбасс, Камчатка и другие.
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