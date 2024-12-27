Новая статья: Обзор WQHD IPS-монитора MSI PRO MP275QPDG: сверхпродуктивный Компания MSI в ...

Новая статья: Обзор WQHD IPS-монитора MSI PRO MP275QPDG: сверхпродуктивныйКомпания MSI в последние годы серьёзно взялась за настольные мониторы, но в большей степени успех производителю принесли их игровые решения, многие из которых можно смело назвать лучшими в своих классах.