Ростех впервые показал на видео экстремальные испытания вездехода ТМ-140

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Госкорпорация «Ростех» впервые показала на видео испытания гусеничного снегоболотохода ТМ-140, в частности, прыжок в воду с трамплина и буксировку им груза в 1,5 раза тяжелее заявленного показателя грузоподъемности.