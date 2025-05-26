В Ингушетии разыскивают членов ОПГ, совершивших более 15 преступлений

В Ингушетии правоохранительные органы ведут розыск организованной преступной группы, участники которой, прикрываясь борьбой с наркоторговлей, совершают различные преступления и выкладывают видеозаписи в интернет.
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