Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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«Забудьте о плите. С этого момента за готовку отвечаю я», — отрезала Елена, глядя на хозяйку квартиры

«Забудьте о плите. С этого момента за готовку отвечаю я», — отрезала Елена, глядя на хозяйку квартиры

В уютном загородном доме, где долгие годы царил привычный порядок, всё изменилось в один миг. Молодая женщина по имени Елена решительно заявила хозяйке: — К плите даже не приближайтесь.

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Комментарии
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Г
Ганимед
У Ольги Петровны появились силы продолжать стирать, убирать большой дом, гладить рубашки, готовить выгуливать трёх собак и момогать с внуком? Вот,  что значит создать конкуренцию. Браво, Виктор Павлович.
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4 н.