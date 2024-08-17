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Какие знаки смогут озолотиться этой осенью согласно денежному гороскопу

Какие знаки смогут озолотиться этой осенью согласно денежному гороскопу

Осень 2024 года принесет каждому знаку зодиака свои финансовые возможности и вызовы. Астролог и таролог Галина Янко составила прогноз, который поможет вам понять, чего ожидать в финансовом плане и как лучше управлять своими средствами в этот период.

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