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Добрый Мир

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Россия не агрессор

Россия не агрессор

Сегодня 584 прочитали Заявил глава партии Словацкая национальная партия (SNS) Андрей Данко, претендующий на пост президента Словакии.

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