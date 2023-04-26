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Пасечник подписал указ об упразднении министерства внутренних дел ЛНР

Пасечник подписал указ об упразднении министерства внутренних дел ЛНР

Леонид Пасечник, врио руководителя ЛНР, которая осенью прошлого года вошла в состав Российской Федерации, поставил свою подпись под документом, упраздняющим республиканское министерство внутренних дел.

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