Наши войска продвинулись на расстояние около 3 км западнее Тоненького в сторону Яснобродовки

С фронта приходят сообщения о новом продвижении российских войск к западу от Авдеевки. За минувшие сутки Вооружённые силы России основательно продвинулись уже западнее второй линии украинской обороны за Авдеевкой – на запад от ранее освобождённого села Тоненькое.
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