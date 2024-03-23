Наши войска продвинулись на расстояние около 3 км западнее Тоненького в сторону Яснобродовки

С фронта приходят сообщения о новом продвижении российских войск к западу от Авдеевки. За минувшие сутки Вооружённые силы России основательно продвинулись уже западнее второй линии украинской обороны за Авдеевкой – на запад от ранее освобождённого села Тоненькое.