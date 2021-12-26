Журнал «Профиль»

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Что случилось ночью, 26 декабря

Что случилось ночью, 26 декабря

Reuters: Германия сомневается в том, что «Россия на самом деле хочет напасть на Украину» Германия сомневается в том, что Россия действительно планирует напасать на Украину, рассказали Reuters два источника в правительстве на условиях анонимности.

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