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Суареса проводили баннером «Луис Вечный» в последнем матче за Уругвай. Месси, Неймар, Форлан, Годин, Табарес поучаствовали в церемонии прощания

Суареса проводили баннером «Луис Вечный» в последнем матче за Уругвай. Месси, Неймар, Форлан, Годин, Табарес поучаствовали в церемонии прощания

37-летний нападающий сыграл свой последний матч за национальную сборную против Парагвая (0:0) в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.

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