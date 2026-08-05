Ливан: По меньшей мере два израильских солдата были убиты и еще семь ранены после того, как ранее в тот же день в Мадждал-Зуне, южная провинция, взорвалась мина, предположительно заложенная боевиками “Хезболлы”.
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