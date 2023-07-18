Посол Украины в Турции Василий Бондарь допустил поставки зерна по новому маршруту. По его словам, таковым может стать гуманитарный коридор, который пройдет через территориальные воды Болгарии и Румынии, РБК.
Киев предложил новый маршрут для вывоза зерна
Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Но до того, как зайти в территориальные воды Болгарии и Румынии суда с зерном должны пройти по территориальным водам УкРуины! А эти воды небезопасны, мягко говоря. То есть все, что ползает, плавает и перемещается в территориальных водах УкРуины является ЗАКОННЫМИ ЦЕЛЯМИ средств поражения ВС РФ!!! То есть топить все, что там появится, включая шаланды полные и кефали и фекалий.
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15 час.
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