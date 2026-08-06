«Бенфика» против чемпионом Азербайджана - в раунде плей-офф Лиги Европы такая битва не исключена

Завершились 13 первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. «Бенфика» с теннисным счётом разгромила шотландский «Хартс» и практически оформила путёвку в раунд плей-офф - заключительный этап отбора.
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