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Спорт Уик-Энд

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«Бенфика» против чемпионом Азербайджана - в раунде плей-офф Лиги Европы такая битва не исключена

«Бенфика» против чемпионом Азербайджана - в раунде плей-офф Лиги Европы такая битва не исключена

Завершились 13 первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. «Бенфика» с теннисным счётом разгромила шотландский «Хартс» и практически оформила путёвку в раунд плей-офф - заключительный этап отбора.

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