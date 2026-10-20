A new Salve Regina University’s Pell Center poll in Rhode Island finds Helena Foulkes (D) leading Ken Block (I) in the governor’s race, 39% to 28%, with Aaron Guckian (R) at 17%.
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