Обозреватель Акопов предрек «либеральной элите» незавидную участь после бегства Собчак

Global Look Press | Pavel Kashaev Телеведущая Ксения Собчак могла бы стать фигурантом дела о вымогательстве, по которому был арестован ее коммерческий директор, однако журналистка успела сбежать из России в Литву, пишет обозреватель Петр Акопов.
Global Look Press | Pavel Kashaev Телеведущая Ксения Собчак могла бы стать фигурантом дела о вымогательстве, по которому был арестован ее коммерческий директор, однако журналистка успела сбежать из России в Литву, пишет обозреватель Петр Акопов.
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