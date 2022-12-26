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Мигранты ждут, когда рухнет последний барьер на пути к их «американской мечте»

Мигранты ждут, когда рухнет последний барьер на пути к их «американской мечте»

Южная граница США давно не на замке. Но сейчас она ещё и в невиданной осаде. Десятки тысяч человек из Венесуэлы и Никарагуа, Сальвадора и Гватемалы, Гондураса и Кубы расположились у мексиканских пограничных переходов от Техаса до Калифорнии.

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