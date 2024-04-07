Кто прикрыл подрывы "Северных потоков": Названы имена каждого из украинских дайверов-диверсантов

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Царьград

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Комментарии
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Сергей
Бред! Без, минимум, колокола ныряльщики на такой глубине не смогли бы работать!! А колокол в рюкзаках приперли с компрессором?!
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5 час.

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