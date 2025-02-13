Союзников США в Европе не уведомили, что президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Европу не уведомили о разговоре Путина и Трампа
Комментарии
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Житель Империи
Эх’ лишили удовольствия хвостиками повилять…
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20 час.
BV
Boris Voronin
Сегодня в мире РЕШАЮТ всего ТРИ страны: Державная Великая Россия, Соединённые Штаты Америки и Китайская Народная Республика!!! Остальные только на пристёжке...
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20 час.
Ольга Скобликова
Я думаю, они найдут этот момент, да не один, хвостиками так вилять будут, что как бы эти хвостики не отвалились!
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18 час.
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