Европу не уведомили о разговоре Путина и Трампа

Сегодня в мире РЕШАЮТ всего ТРИ страны: Державная Великая Россия, Соединённые Штаты Америки и Китайская Народная Республика!!! Остальные только на пристёжке...

Ольга Скобликова

Я думаю, они найдут этот момент, да не один, хвостиками так вилять будут, что как бы эти хвостики не отвалились!