Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Владимир Алтайцев
    Указка в  три метра  это уже  гротеск. Это  уже  копьё, а  его  двумя  руками  держали.А потолки  по  пять метров  эт...Воскресное: учите...
  • Fialka
    и моих детей уже дети взрослые и воспитанные ,а ваши видать такие же как выВоскресное: учите...
  • Владимир Алтайцев
    Падаль  с  убогими  данными  и  подлейшим мнением  , ты, решила  и здесь нагадить, сволочь бандеровская. Да  когда  ж...Воскресное: учите...

Европу не уведомили о разговоре Путина и Трампа

Европу не уведомили о разговоре Путина и Трампа

Союзников США в Европе не уведомили, что президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Житель Империи
Эх’ лишили удовольствия хвостиками повилять…
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20 час.
BV
Boris Voronin
Сегодня в мире РЕШАЮТ всего ТРИ страны: Державная Великая Россия, Соединённые Штаты Америки и Китайская Народная Республика!!! Остальные только на пристёжке...
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20 час.
Ольга Скобликова
Я думаю, они найдут этот момент, да не один, хвостиками так вилять будут, что как бы эти хвостики не отвалились!
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18 час.
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