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Капризов набирает 1,12 очка за матч. Он идет на 2-м месте после Макдэвида среди игроков с драфта-2015

Кирилл Капризов забил 2 гола в матче чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:2). Теперь на его счету 126 (59+67) очков 113 играх в лиге.

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