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Царьград

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Госдума продлила "гаражную амнистию" до 2031 года

Госдума продлила "гаражную амнистию" до 2031 года

С 1 сентября 2026 года "гаражная амнистия" продлевается до 2031 года. Закон, инициированный Павлом Крашенинниковым и Владимиром Якушевым, позволит легализовать сотни тысяч объектов по всей стране, укрепляя права владельцев.

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