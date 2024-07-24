Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 505 подписчиков

"8 человек погибли, 7 пропали без вести": Рыболовецкое судно с русскими на борту затонуло в Атлантике

"8 человек погибли, 7 пропали без вести": Рыболовецкое судно с русскими на борту затонуло в Атлантике

В Южной части Атлантического океана затонуло рыболовецкое судно Argos Georgia c 27 членами экипажа, среди которых были граждане России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх