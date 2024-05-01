Баскетболисты «Купола-Родников» завершили сезон победным матчем

Ижевск. Удмуртия. Баскетбольная команда «Купол-Родники» из Ижевска завершила сезон победным матчем. Как сообщает пресс-служба клуба, на выезде они одолели БК «Барнаул» со счётом 66:76, завершив сезон Fonbet Чемпионата России по баскетболу.
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