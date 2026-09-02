Ted Lasso Season 4 Halftime Report: Brendan Hunt Sizes Up Keeley And Roy, Beard And Jane, And Alice Vs. Nate

Ted Lasso star/EP Brendan Hunt unpacks Roy and Keeley's latest hurdle, Beard and Jane's reunion, Ted's Alice dilemma, and the mystery surrounding Nate.
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