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Ted Lasso Season 4 Halftime Report: Brendan Hunt Sizes Up Keeley And Roy, Beard And Jane, And Alice Vs. Nate

Ted Lasso Season 4 Halftime Report: Brendan Hunt Sizes Up Keeley And Roy, Beard And Jane, And Alice Vs. Nate

Ted Lasso star/EP Brendan Hunt unpacks Roy and Keeley's latest hurdle, Beard and Jane's reunion, Ted's Alice dilemma, and the mystery surrounding Nate.

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