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Лопетеги об уходе из сборной Испании: «Получилось плохо для всех, очень жаль. Мы не проигрывали Англии, Бельгии, Франции, Италии, Германии, Аргентине и вышли на ЧМ»

Напомним, что Лопетеги был уволен из сборной Испании за день до начала ЧМ-2018 из-за информации о назначении тренера в мадридский «Реал» после завершения чемпионата мира.

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