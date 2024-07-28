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Приезжий таксист объяснил на чем именно он вертел правоохранительные органы и, что сделает с Бастрыкиным

Приезжий таксист объяснил на чем именно он вертел правоохранительные органы и, что сделает с Бастрыкиным

# Чернильница   Небольшая, но довольно любопытная история приключилась в городе Видное, где очередной «герой» продемонстрировал всю свою любовь к коренному населению страны в которой он находится, ну и заодно к правоохранительным органам.

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Комментарии
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Андрей
когда же запретят &quot;этим &quot;работу в такси?А то ездить стало в такси небезопасно.
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16 час.

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