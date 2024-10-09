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Почти полсотни дронов: наша ПВО отбила массированную атаку врага

Почти полсотни дронов: наша ПВО отбила массированную атаку врага

Минобороны России сообщает о попытках атаки со стороны врага за прошедшую ночь. «В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа.

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