Почти полсотни дронов: наша ПВО отбила массированную атаку врага

Минобороны России сообщает о попытках атаки со стороны врага за прошедшую ночь. «В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа.
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