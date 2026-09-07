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ИА Регнум

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Более 600 российских туристов второй день не могут велеть из Вьетнама

Второй день более 600 российских туристов не могут вылететь из Вьетнама из-за постоянных переносов рейсов.

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