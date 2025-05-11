Путин предложил начать прямые переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле

Он отметил, что попросит у президента Турции Эрдогана организовать площадку для диалогаПрезидент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной без каких-либо предварительных условий.
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