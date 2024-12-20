Командование Вооруженных сил Украины перебросило в Курахово в ДНР мобилизованных новобранцев. Однако две трети из них дезертировали, сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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