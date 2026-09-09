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Проба 2

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10+ книг, которые будто созданы для уютных осенних вечеров

10+ книг, которые будто созданы для уютных осенних вечеров

Согласитесь, осень — чуть ли не идеальное время, чтобы укутаться в мягкий уютный плед, приготовить чашку ароматного чая, взять в руки книгу и погрузиться в мир литературы.

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