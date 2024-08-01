Фотограф и путешественник из района Сокол исследует труднодоступные места России

Сфотографировать руины — это вызов Житель района Сокол Александр Сухарев уже более 15 лет путешествует по свету, фотографируя покинутые города, старинные усадьбы и церкви, опустевшие заводы, оставленные самолёты и затонувшие корабли.
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