ВС РФ разгромили металлургический комбинат «Запорожсталь», используемый ВСУ

Российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры в порту «Черноморск», а также по двум морским сухогрузам, которые доставили вооружение и военную технику для ВСУ.
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