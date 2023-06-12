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Депутат Госдумы от Татарстана рассказал, что объединяет всех россиян

Депутат Госдумы от Татарстана рассказал, что объединяет всех россиян

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов поздравил всех жителей страны с Днем России. Поздравление он опубликовал в своем telegram-канале.

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