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Парламентская газета

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  • Иосиф Калинин
    А, собственно, чего так всполошился наш МИД? Тем более, что все их заявления,  заведомо, не возымеют никакого результ...В МИД РФ осудили ...
  • Владимир Егельницкий
    Осудили? Как страшно! Были бы во власти НАШИ люди, завтра бы эти проебалты, всё, были бы отключены от ресурсов, поста...В МИД РФ осудили ...
  • Иван Иванов
    осудили....а дальше что???????????? Очередное сотрясение воздуха.....В МИД РФ осудили ...

В МИД РФ осудили одобрение ЕСПЧ отмены русского языка в школах Латвии

В МИД РФ осудили одобрение ЕСПЧ отмены русского языка в школах Латвии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ангажированным и политизированным признание Европейским судом по правам человека правомерности отмены русского языка в школах Латвии.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
осудили....а дальше что???????????? Очередное сотрясение воздуха.....
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19 час.
Владимир Егельницкий
Осудили? Как страшно! Были бы во власти НАШИ люди, завтра бы эти проебалты, всё, были бы отключены от ресурсов, поставок, логистики и т. п. Свернуть всё связи. Через пару месяцев присмиреют.Беззубость МИД уже не смешит, позорна.
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19 час.
ИК
Иосиф Калинин
А, собственно, чего так всполошился наш МИД? Тем более, что все их заявления,  заведомо, не возымеют никакого результата.  В конце концов, Латвия - это сувереная страна, и она вправе решать на каком языке вести преподавание в школах.  Нам то, что до этого?
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18 час.

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