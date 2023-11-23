В МИД РФ осудили одобрение ЕСПЧ отмены русского языка в школах Латвии

Осудили? Как страшно! Были бы во власти НАШИ люди, завтра бы эти проебалты, всё, были бы отключены от ресурсов, поставок, логистики и т. п. Свернуть всё связи. Через пару месяцев присмиреют.Беззубость МИД уже не смешит, позорна.

ИК

Иосиф Калинин

А, собственно, чего так всполошился наш МИД? Тем более, что все их заявления, заведомо, не возымеют никакого результата. В конце концов, Латвия - это сувереная страна, и она вправе решать на каком языке вести преподавание в школах. Нам то, что до этого?