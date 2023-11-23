Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ангажированным и политизированным признание Европейским судом по правам человека правомерности отмены русского языка в школах Латвии.
В МИД РФ осудили одобрение ЕСПЧ отмены русского языка в школах Латвии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иванов
осудили....а дальше что???????????? Очередное сотрясение воздуха.....
Ответить
19 час.
Владимир Егельницкий
Осудили? Как страшно! Были бы во власти НАШИ люди, завтра бы эти проебалты, всё, были бы отключены от ресурсов, поставок, логистики и т. п. Свернуть всё связи. Через пару месяцев присмиреют.Беззубость МИД уже не смешит, позорна.
Ответить
19 час.
ИК
Иосиф Калинин
А, собственно, чего так всполошился наш МИД? Тем более, что все их заявления, заведомо, не возымеют никакого результата. В конце концов, Латвия - это сувереная страна, и она вправе решать на каком языке вести преподавание в школах. Нам то, что до этого?
Ответить
18 час.
Свежие комментарии