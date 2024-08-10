Актриса Блейк Лайвли снялась в колье за 336 миллионов рублей

Актриса Блейк Лайвли снялась в колье Cartier для обложки журнала Vogue. Об этом сообщает Page Six. Для съемки с Хью Джекманом Блейк Лайвли привезли колье французского бренда, состоящего из 18-каратного золота и восьми овальных рубинов.