Актриса Блейк Лайвли снялась в колье за 336 миллионов рублей

Актриса Блейк Лайвли снялась в колье Cartier для обложки журнала Vogue. Об этом сообщает Page Six. Для съемки с Хью Джекманом Блейк Лайвли привезли колье французского бренда, состоящего из 18-каратного золота и восьми овальных рубинов.
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