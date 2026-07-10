Сырский: Россия намерена взять Донбасс и создать буферную зону на севере Украины

Главком ВСУ Сырский заявил о планах России взять Донбасс и создать буферную зону на севере Украины.Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил, что российские войска планируют расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать буферную зону в северных регионах Украины.