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Царьград

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Сырский: Россия намерена взять Донбасс и создать буферную зону на севере Украины

Сырский: Россия намерена взять Донбасс и создать буферную зону на севере Украины

Главком ВСУ Сырский заявил о планах России взять Донбасс и создать буферную зону на севере Украины.Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил, что российские войска планируют расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать буферную зону в северных регионах Украины.

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