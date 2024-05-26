Ролан Гаррос. Расписание 2-го дня. Турнир начнут Медведев, Синнер, Швентек, Надаль и Зверев сыграют третьим запуском

На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00. На Корте имени Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи: Саша Викери – Онс Жабер (8); Ига Швентек (1) – Леолия Жанжан (3); Александр Зверев (4) – Рафаэль Надаль; (не раньше 21:15) Гаэль Монфис – Тьяго Сейбот Уайлд.