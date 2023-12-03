Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Николай Арзамасцев
    Русский солдат сегодня погибает за РОССИЮ! а турки, азербайджанцы, армяне и т.д. вставайте в очередь..."А по утру они пр...
  • Vanik Mkrtchyan
    русский солдат погибает за турок и азербайджан ваш цинизм и продажность хуже американской идите на фиг,,,,,,,,,,"А по утру они пр...
  • Юрий Шестаков
    В этом что-то есть сакральное, - не зря вот так скопом неподготовленных отправляет на убой, уничтожает славян, которы...А ведь в это...

Расчет миномета «Сани» показал, как работает по ВСУ на Угледарском направлении

Расчет миномета «Сани» показал, как работает по ВСУ на Угледарском направлении

Расчеты модернизированных минометных комплексов 2С12А «Сани» артиллерийских подразделений группировки войск «Восток» уничтожили живую силу и технику украинских боевиков на открытой местности и в укрытиях на Угледарском направлении.

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