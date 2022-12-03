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Модный словарь: чем отличается стилист от имиджмейкера

Модный словарь: чем отличается стилист от имиджмейкера

В чем заключается работа стилиста и чем она отличается от работы имиджмейкера? Екатерина Богданова, стилист и историк моды, рассказывает интересные факты о профессиях, а также делится советами для тех, кто хочет развить в себе чувство стиля.

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