Модный словарь: чем отличается стилист от имиджмейкера

В чем заключается работа стилиста и чем она отличается от работы имиджмейкера? Екатерина Богданова, стилист и историк моды, рассказывает интересные факты о профессиях, а также делится советами для тех, кто хочет развить в себе чувство стиля.
В чем заключается работа стилиста и чем она отличается от работы имиджмейкера? Екатерина Богданова, стилист и историк моды, рассказывает интересные факты о профессиях, а также делится советами для тех, кто хочет развить в себе чувство стиля.
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