Кривое зеркало Рамштайна, или Крокодиловы слёзы Зеленского

Торопясь успеть до инаугурации президента США Трампа, уходящая администрация Байдена 9 января 2025 года организовала 25-е заседание группы по координации поставок вооружений Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии, на которую приехали министры обороны стран НАТО.