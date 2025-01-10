Кривое зеркало Рамштайна, или Крокодиловы слёзы Зеленского

Торопясь успеть до инаугурации президента США Трампа, уходящая администрация Байдена 9 января 2025 года организовала 25-е заседание группы по координации поставок вооружений Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии, на которую приехали министры обороны стран НАТО.
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