"Огненное кольцо вокруг России". Агенты США теперь и в Казахстане

История с украинским послом в Казахстане русофобом Петром Врублевским тянется с конца августа. После того как в соцсетях появился скандальный ролик, где посол призвал убивать русских, Астана пообещала выслать дипломата в самые кратчайшие сроки.
История с украинским послом в Казахстане русофобом Петром Врублевским тянется с конца августа. После того как в соцсетях появился скандальный ролик, где посол призвал убивать русских, Астана пообещала выслать дипломата в самые кратчайшие сроки.
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