Медвежий угол

37 244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Сивохин
    Проще убрать эту либеральную нечисть Сванидзе. чем сносить памятники Ленину.- Гению всего человечества.О предложении Сва...
  • Валерий Ворожищев
    Как так получилось, что новая жена гондошкина оказалась в ГД, где проталкивает его идеи и мысли?О предложении Сва...
  • Евгений Натесов
    Не надо уподобляться коммунякам, украинцам, прибалтам... Памятники это история страны.О предложении Сва...

"Огненное кольцо вокруг России". Агенты США теперь и в Казахстане

"Огненное кольцо вокруг России". Агенты США теперь и в Казахстане

История с украинским послом в Казахстане русофобом Петром Врублевским тянется с конца августа. После того как в соцсетях появился скандальный ролик, где посол призвал убивать русских, Астана пообещала выслать дипломата в самые кратчайшие сроки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх