Депутат Чепа: Россия сделает выводы после слов Вучича об Украине

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал «Ленте.ру» слова президента Сербии Александра Вучича, подтвердившего в Киеве поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
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