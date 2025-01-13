Maxsun представила видеокарты GeForce RTX 5000 Mega Gamer с матричным дисплеем и другие нов...

Maxsun представила видеокарты GeForce RTX 5000 Mega Gamer с матричным дисплеем и другие новинки на чипах BlackwellКомпания Maxsun представила на прошлой неделе кастомную видеокарту iCraft AIGA GeForce RTX 5080, главным элементом дизайна которой стала новая аниме-девушка Cyber Magic Girl Zwei.