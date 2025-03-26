Прогноз погоды в Крыму на 26 марта

Прогноз погоды в Крыму на 26 мартаВ Симферополе +18 и небольшой дождьВ Севастополе +15 и пасмурноВ Евпатории +14 и пасмурноВ Черноморском +14 и облачноВ Джанкое +17 и пасмурноВ Ялте +14 и небольшой дождьВ Алуште +14 и небольшой дождьВ Керчи +13 и небольшой дождьВ Армянске +17 и облач.