Байден готов побеседовать с Путиным, но не сейчас и не об Украине

Джо Байден готов побеседовать с Владимиром Путиным, но не сейчас и не об Украине. При этом президент США вступит в диалог со своим российским коллегой, только когда последний проявит инициативу.
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