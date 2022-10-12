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Байден готов побеседовать с Путиным, но не сейчас и не об Украине

Байден готов побеседовать с Путиным, но не сейчас и не об Украине

Джо Байден готов побеседовать с Владимиром Путиным, но не сейчас и не об Украине. При этом президент США вступит в диалог со своим российским коллегой, только когда последний проявит инициативу.

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