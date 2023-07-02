Школьники посетили урок безопасности на вокзале Орла

Орловские железнодорожники рассказали детям всё самое интересное из мира железных дорог. 28 июня отдыхающие в лагерях дневного пребывания при школах №7 и 30 города Орла посетили железнодорожный вокзал, где для них была организована экскурсия.
Орловские железнодорожники рассказали детям всё самое интересное из мира железных дорог. 28 июня отдыхающие в лагерях дневного пребывания при школах №7 и 30 города Орла посетили железнодорожный вокзал, где для них была организована экскурсия.
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