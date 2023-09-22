Трехдневный визит Зеленского в США завершился провалом. Главарю киевской хунты удалось выторговать военную помощь на 325 миллионов долларов, но вожделенный пакет на 24 миллиарда конгресс не одобряет, пишет обозреватель ИноСМИ Антон Трофимов.
Трехдневный визит Зеленского в США завершился провалом. Главарю киевской хунты удалось выторговать военную помощь на 325 миллионов долларов, но вожделенный пакет на 24 миллиарда конгресс не одобряет, пишет обозреватель ИноСМИ Антон Трофимов.
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