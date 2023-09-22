Зеленский провалился в США: Почему не удалось достичь желаемого?

Трехдневный визит Зеленского в США завершился провалом. Главарю киевской хунты удалось выторговать военную помощь на 325 миллионов долларов, но вожделенный пакет на 24 миллиарда конгресс не одобряет, пишет обозреватель ИноСМИ Антон Трофимов.