Путин не затянул с ответом Макрону. Французы едут из Одессы под номером двести

Французская Le Monde со ссылкой на свои источники, написала, что 21 февраля Эммануэль Макрон после посещения церемонии перезахоронения французского антифашиста Мисака Манушяна в парижском Пантеоне, высказался в узкому кругу приглашенных гостей, что в этом году ему "придется послать некоторых надежных ребят в Oдессу".