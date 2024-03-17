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Путин не затянул с ответом Макрону. Французы едут из Одессы под номером двести

Путин не затянул с ответом Макрону. Французы едут из Одессы под номером двести

Французская Le Monde со ссылкой на свои источники, написала, что 21 февраля Эммануэль Макрон после посещения церемонии перезахоронения французского антифашиста Мисака Манушяна в парижском Пантеоне, высказался в узкому кругу приглашенных гостей, что в этом году ему "придется послать некоторых надежных ребят в Oдессу".

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Комментарии
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фарид сабиров
Херанцузский макарон , и кому нужна такая гнилая лапша на уши ???? Да ни кому , пусть он вешает лапшу херанцузам и евпопизденцам
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1 час.
ПС
Патриот Сусанин
НИКАКИХ переговоров до ПОЛНОЙ ОЧИСТКИ Украины от фашистов!!! Иначе будет дубль ДВА!!!
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1 час.
СБ
Сергей Бунцов
Количество прибывших наёмников в Украину по отношению к численности государства характеризует агрессивность народа. Идёт чистка всей планеты от них. А устойчивый, справедливый мир не может быть при засорении НАТОвскими тварями всей планеты
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54 мин.

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