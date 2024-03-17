Французская Le Monde со ссылкой на свои источники, написала, что 21 февраля Эммануэль Макрон после посещения церемонии перезахоронения французского антифашиста Мисака Манушяна в парижском Пантеоне, высказался в узкому кругу приглашенных гостей, что в этом году ему "придется послать некоторых надежных ребят в Oдессу".
Путин не затянул с ответом Макрону. Французы едут из Одессы под номером двести
Комментарии
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фарид сабиров
Херанцузский макарон , и кому нужна такая гнилая лапша на уши ???? Да ни кому , пусть он вешает лапшу херанцузам и евпопизденцам
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1 час.
ПС
Патриот Сусанин
НИКАКИХ переговоров до ПОЛНОЙ ОЧИСТКИ Украины от фашистов!!! Иначе будет дубль ДВА!!!
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1 час.
СБ
Сергей Бунцов
Количество прибывших наёмников в Украину по отношению к численности государства характеризует агрессивность народа. Идёт чистка всей планеты от них. А устойчивый, справедливый мир не может быть при засорении НАТОвскими тварями всей планеты
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54 мин.
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